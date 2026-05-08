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Locales comerciales en venta en Liguria, Italia

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Propiedad comercial 250 m² en Sanremo, Italia
Propiedad comercial 250 m²
Sanremo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
KK-V163. Construcción de una villa con piscina en San RemoUn terreno con un proyecto para la…
$1,52M
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Propiedad comercial en Imperia, Italia
Propiedad comercial
Imperia, Italia
LH-3W25. Zioneta de Suero de Suero de Suero de Saco de Suero de Suero de Suero de Suero de S…
$269,606
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Propiedad comercial 400 m² en Sanremo, Italia
Propiedad comercial 400 m²
Sanremo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
LD-291216-1. Propiedad (venta) » Italia » Liguria » San PemoLa finca se encuentra entre San …
$1,16M
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