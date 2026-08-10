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Locales comerciales en venta en Pisa, Italia

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6 propiedades total found
Propiedad comercial 900 m² en Volterra, Italia
Propiedad comercial 900 m²
Volterra, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 900 m²
KK-1722. ZOGOD YOYO VALILARIA SAOGODKOKOL YOLAROYOYOYOYOYOYOVOLOYOGODISHIBLIO – VOLТЕРА, ТОС…
$2,75M
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Propiedad comercial 210 m² en Castelnuovo di Val di Cecina, Italia
Propiedad comercial 210 m²
Castelnuovo di Val di Cecina, Italia
Área 210 m²
KK-CS127. Exclusiva finca a 15 kilómetros del marA sólo 12 km de Chechina, en una colina pan…
$2,34M
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Propiedad comercial 522 m² en Pisa, Italia
Propiedad comercial 522 m²
Pisa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 522 m²
KK-1780. Finca en un terreno de 14.7 hectáreas con una villa ruralEntre las espléndidas coli…
$1,64M
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TekceTekce
Propiedad comercial 300 m² en Pisa, Italia
Propiedad comercial 300 m²
Pisa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
LD-3356. Encantadora Villa en VolterraEn la pintoresca provincia de Pisa, en Volterra, se po…
$2,93M
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Propiedad comercial 790 m² en Volterra, Italia
Propiedad comercial 790 m²
Volterra, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 790 m²
KK-1182. Bodega con Agriturismo y Restaurante en Toscana. volterraEste establecimiento se en…
$1,31M
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Propiedad comercial 900 m² en Pisa, Italia
Propiedad comercial 900 m²
Pisa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 900 m²
LD-1027. Casa rural en venta en TuscanSituado en la cima de una colina coronando el Valle de…
$2,64M
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