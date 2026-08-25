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Locales comerciales en venta en Toscana, Italia

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Grosseto
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67 propiedades total found
Propiedad comercial 700 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 700 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
LD-0256. Propiedad prestigiosa en FlorenciaSituado en las colinas de la Toscana, cerca de ci…
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Propiedad comercial 2 400 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 2 400 m²
Florencia, Italia
Área 2 400 m²
KK-1235. Viña en Toscana Vinicola FiorentinaEn Toscana, en una zona montañosa, a 10 km del c…
$2,34M
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Propiedad comercial 490 m² en Castellina in Chianti, Italia
Propiedad comercial 490 m²
Castellina in Chianti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 490 m²
IT-111017-2. Kьянти. Vialya del Albergue de la República de ChinaKьянти. La empresa de la in…
$9,93M
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Propiedad comercial 1 400 m² en Certaldo, Italia
Propiedad comercial 1 400 m²
Certaldo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 400 m²
KK-1158. Viñedos, bodega en Certaldo - provincia de Florencia - ToscanaFinca, bodega a pocos…
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Propiedad comercial 600 m² en Lucca, Italia
Propiedad comercial 600 m²
Lucca, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
LD-0161. Pisa, Toscana, una casa chic en ventaUna prestigiosa villa en Italia, Toscana, está…
$2,16M
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Propiedad comercial 870 m² en Arezzo, Italia
Propiedad comercial 870 m²
Arezzo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 870 m²
KK-1656. Leopoldina con piscina en venta, Valdarno, ToscanaEn las colinas de Valdarno en la …
$1,99M
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Propiedad comercial 5 000 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 5 000 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 5 000 m²
LD-0270. Panadería de la Universidad de China. Suero de la República de China, Suero de la R…
$16,36M
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Propiedad comercial 1 600 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 1 600 m²
Grosseto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 600 m²
LD-1498. Villa de lujo en GrossetoEn la provincia de Grosseto en el sur de la Toscana planta…
$14,02M
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Propiedad comercial 982 m² en Poppi, Italia
Propiedad comercial 982 m²
Poppi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 982 m²
KK-1196. Villa de lujo con piscina y parcela en venta en ToscanaPrestigioso chalet en venta …
$2,16M
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Propiedad comercial 744 m² en Gaiole in Chianti, Italia
Propiedad comercial 744 m²
Gaiole in Chianti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 744 m²
KK-1317. Parcela con vino y olivar en venta en GREVEN EN KYANTIDormitorios: 8Número de baños…
$1,99M
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Hotel 1 050 m² en Livorno, Italia
Hotel 1 050 m²
Livorno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 050 m²
LD-1184. En Livorno se pone a la venta hotel de lujoLa mansión al estilo de la Libertad, con…
$5,84M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
LD-0805. Futusky, Futusky de la Futusky. Glayavnaya de la República de China y la República …
$9,35M
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Propiedad comercial 3 969 m² en San Gimignano, Italia
Propiedad comercial 3 969 m²
San Gimignano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 969 m²
LD-1246. Futusky de la República de China. La Comisión de la Unión de la Unión de la Unión…
$10,52M
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Propiedad comercial 150 m² en Piombino, Italia
Propiedad comercial 150 m²
Piombino, Italia
Área 150 m²
MV-121221W. Vernorgo de la ciudad de la ciudad de Moscú. Vagornask + винодельня. 18 га виног…
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Propiedad comercial 300 m² en Pisa, Italia
Propiedad comercial 300 m²
Pisa, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
LD-3356. Encantadora Villa en VolterraEn la pintoresca provincia de Pisa, en Volterra, se po…
$2,92M
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Propiedad comercial 613 m² en Grassina, Italia
Propiedad comercial 613 m²
Grassina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 613 m²
KK-1261. Viña, bodega en ToscanaEsta finca de 41 hectáreas, situada en el corazón de la Tosc…
$3,27M
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Propiedad comercial 1 154 m² en Rosignano Marittimo, Italia
Propiedad comercial 1 154 m²
Rosignano Marittimo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 154 m²
LD-1030. Hotel de lujo en venta en CastiglioncelloEn Castiglioncello, el famoso “pearl del m…
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Propiedad comercial 2 840 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 2 840 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 840 m²
LD-0812. Villa impresionante construida a principios del siglo XX en la región de ChiantiEst…
$21,03M
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Propiedad comercial 969 m² en Anghiari, Italia
Propiedad comercial 969 m²
Anghiari, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 969 m²
KK-1474. Little encantador Borgo Master Residence 350 metros cuadradosDormitorios: 10Baños: …
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Propiedad comercial 1 000 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
KK-1446. Viñedos en las colinas de Siena, casa rural del siglo XIX con bodegaEn una hermosa …
$4,56M
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Propiedad comercial 2 650 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 2 650 m²
Siena, Italia
Área 2 650 m²
LD-0446. Prestigioso Inmobiliaria en Siena, ItaliaVilla de lujo en venta en Chianti zona, Si…
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Propiedad comercial 6 000 m² en Siena, Italia
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Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 6 000 m²
LD-0453. Mansión impresionante con bodegaEsta impresionante finca con una bodega que produce…
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Propiedad comercial 7 000 m² en San Giovanni Valdarno, Italia
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San Giovanni Valdarno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 7 000 m²
LD-3153. Propiedad de lujo en la parte superior de Chianti ValdarnoEntre las pintorescas col…
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Propiedad comercial 3 507 m² en San Cresci, Italia
Propiedad comercial 3 507 m²
San Cresci, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 507 m²
LD-1971. Villa de lujo entre las pintorescas colinas de ChiantiEn el verde pintoresco entorn…
$9,58M
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Hotel 950 m² en Rosignano Marittimo, Italia
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 950 m²
LD-1305. En Castiglioncello en venta hotel de lujoHotel exclusivo junto al mar en Castiglion…
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Propiedad comercial 1 000 m² en Caprese Michelangelo, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Caprese Michelangelo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
KK-1433. Thoque, Kautorización de Muelles, Plegada de la República de China, 6 de la Gran Ma…
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Propiedad comercial 1 000 000 m² en Siena, Italia
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Siena, Italia
Área 1 000 000 m²
Empresa de 100.00 hectáreas con estanques. Tierra tipo arcilla. Varias cabañas y negocios in…
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Propiedad comercial 650 m² en Castagneto Carducci, Italia
Propiedad comercial 650 m²
Castagneto Carducci, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 650 m²
KK-1858. Muy hermosa finca en BolgeriSituado en una de las zonas más bellas de la Toscana, e…
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Propiedad comercial 900 m² en Pisa, Italia
Propiedad comercial 900 m²
Pisa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 900 m²
LD-1027. Casa rural en venta en TuscanSituado en la cima de una colina coronando el Valle de…
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Propiedad comercial 240 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 240 m²
Grosseto, Italia
Área 240 m²
IT-111017-1. Coвременная винодельческая компания в центре МареммыВ центре Маремы и всего в 3…
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