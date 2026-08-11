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Locales comerciales en venta en Greve in Chianti, Italia

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 675 m² en Greve in Chianti, Italia
Propiedad comercial 675 m²
Greve in Chianti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 675 m²
KK-1816. Viñedos, bodega en ChiantiVenta bodega con agroturismo en la región de Chianti Clas…
$4,28M
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Propiedad comercial 3 507 m² en San Cresci, Italia
Propiedad comercial 3 507 m²
San Cresci, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 507 m²
LD-1971. Villa de lujo entre las pintorescas colinas de ChiantiEn el verde pintoresco entorn…
$9,61M
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Red Feniks Montenegro
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Propiedad comercial 880 m² en Panzano in Chianti, Italia
Propiedad comercial 880 m²
Panzano in Chianti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 880 m²
IT-111017. Plutor de la planta de producción de la empresa de la industria del sector. И это…
$6,80M
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