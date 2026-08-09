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Locales comerciales en venta en Grosseto, Italia

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10 propiedades total found
Propiedad comercial 240 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 240 m²
Grosseto, Italia
Área 240 m²
IT-111017-1. Coвременная винодельческая компания в центре МареммыВ центре Маремы и всего в 3…
$7,62M
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Propiedad comercial 2 000 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 2 000 m²
Grosseto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
LD-0489. Villa de lujo en el mar en ToscanaEn el mar cristalino de Argentario, un famoso bal…
$14,07M
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Propiedad comercial 782 m² en Seggiano, Italia
Propiedad comercial 782 m²
Seggiano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 782 m²
KK-1819. Pana de la República de Pana de Pana de la Pana de la Pana de la Pana de la Pana de…
$4,67M
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Propiedad comercial 420 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 420 m²
Grosseto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 420 m²
KK-1536. Vagnedник в Тоскане Casale Le VigneVs. Ersk: 8,0 S tachn: 3 ( до 5 ) Kolo-во ванных…
$1,73M
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Propiedad comercial 4 000 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 4 000 m²
Grosseto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 4 000 m²
LD-0251. Villa de lujo en Italia, ToscanaEn uno de los lugares de turismo masivo desconocido…
$8,79M
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Propiedad comercial 1 600 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 1 600 m²
Grosseto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 600 m²
LD-1498. Villa de lujo en GrossetoEn la provincia de Grosseto en el sur de la Toscana planta…
$14,07M
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Propiedad comercial 970 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 970 m²
Grosseto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 970 m²
KK-1461. Bodega con apartamentos y lago privadoSituado en la provincia de Grosseto, en la Ma…
$4,10M
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Propiedad comercial en Scarlino, Italia
Propiedad comercial
Scarlino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
SG-100715. Albahaca de la Unión de Arbusto. Rebaño de la empresa de la industria del petróle…
$11,14M
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Propiedad comercial 600 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 600 m²
Grosseto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
LD-0193. Casa de lujo en Toscana para la ventaVenta de una villa de lujo en Toscana. Fincame…
$8,79M
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Propiedad comercial 682 m² en Grosseto, Italia
Propiedad comercial 682 m²
Grosseto, Italia
Área 682 m²
KK-1465. Producción de cantina con apartamento en planta baja y viñedosEn las afueras de un …
$1,58M
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