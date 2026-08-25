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Locales comerciales en venta en Desenzano del Garda, Italia

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 110 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 110 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 110 m²
GA-V001197. НОВЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в …
$303 812
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Propiedad comercial 145 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 145 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 145 m²
GA-V000874. Espacio comercial ideal para catering en Desenzano del GardaEn la entrada al pue…
$584 254
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Propiedad comercial 60 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 60 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 60 m²
GA-V001410. Oficina en un edificio histórico en Desenzano del GardaSituado en una excelente …
$280 442
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Propiedad comercial 77 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 77 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 77 m²
GA-V001269. Tienda en el centro de la ciudad en Desenzano Del GardaSituado en el centro hist…
$408 978
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Propiedad comercial 1 815 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 1 815 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 1 815 m²
GA-V001438. Edificio de oficinas con gran almacén en Desenzano del GardaSituado cerca del ce…
$666 050
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