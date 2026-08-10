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Locales comerciales en venta en Lombardía, Italia

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Desenzano del Garda
5
Lonato del Garda
3
20 propiedades total found
Hotel 340 m² en Laglio, Italia
Hotel 340 m²
Laglio, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 340 m²
IT-300418. ¡Vendido! Hotel on Lake Como en LaglioEn venta es un pequeño hotel en el lago Com…
$3,99M
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Propiedad comercial en Lonato del Garda, Italia
Propiedad comercial
Lonato del Garda, Italia
ABI-1234A. Republica de la Unión de Actores de la Unión de Actores de la Unión de Actores de…
$2,11M
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Propiedad comercial en San Felice del Benaco, Italia
Propiedad comercial
San Felice del Benaco, Italia
GA-V001004. Terrenos en venta en San Felice del BenacoSituado en una hermosa zona montañosa …
$375,104
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TekceTekce
Propiedad comercial en Pozzolengo, Italia
Propiedad comercial
Pozzolengo, Italia
GA-V001281. Vinos en Lugana Doc en PozzolengoSituado en el territorio del distrito y consorc…
$5,27M
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Propiedad comercial en Salo, Italia
Propiedad comercial
Salo, Italia
ABI-1098A Land in Salo En la primera línea del lago Garda, en una prestigiosa zona, un terre…
$4,69M
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Propiedad comercial en Lonato del Garda, Italia
Propiedad comercial
Lonato del Garda, Italia
GA-V001053. Terreno en una zona montañosa en LonatoInsertado en un prestigioso contexto resi…
$351,660
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Propiedad comercial 1 400 m² en Puegnago del Garda, Italia
Propiedad comercial 1 400 m²
Puegnago del Garda, Italia
Área 1 400 m²
GA-V001427. Tienda en venta en Puenyago sul GardaCon vistas y acceso directo a la carretera …
$1,13M
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Propiedad comercial 1 815 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 1 815 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 1 815 m²
GA-V001438. Edificio de oficinas con gran almacén en Desenzano del GardaSituado cerca del ce…
$668,154
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Propiedad comercial 60 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 60 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 60 m²
GA-V001410. Oficina en un edificio histórico en Desenzano del GardaSituado en una excelente …
$281,328
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Propiedad comercial 145 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 145 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 145 m²
GA-V000874. Espacio comercial ideal para catering en Desenzano del GardaEn la entrada al pue…
$586,100
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Propiedad comercial 700 m² en Acquaseria, Italia
Propiedad comercial 700 m²
Acquaseria, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
LD-3580. Venta de agroturismo en las inmediaciones de ComoEn Brianz, en las inmediaciones de…
$17,00M
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Propiedad comercial en Lonato del Garda, Italia
Propiedad comercial
Lonato del Garda, Italia
GA-V001123. Terrenos en venta en LonatoSituado en una elegante zona montañosa con vistas pan…
$879,150
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Propiedad comercial 6 500 m² en Padenghe sul Garda, Italia
Propiedad comercial 6 500 m²
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 6 500 m²
GA-V000403. Hotel con vistas al lago en Padenghe sul GardaSituado en una hermosa y tranquila…
$21,10M
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Propiedad comercial en San Felice del Benaco, Italia
Propiedad comercial
San Felice del Benaco, Italia
GA-V001300. Terreno bajo la construcción de Villa en una hermosa zona con vistas abiertas en…
$316,494
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Propiedad comercial 110 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 110 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 110 m²
GA-V001197. НОВЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в …
$304,772
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Propiedad comercial 77 m² en Desenzano del Garda, Italia
Propiedad comercial 77 m²
Desenzano del Garda, Italia
Área 77 m²
GA-V001269. Tienda en el centro de la ciudad en Desenzano Del GardaSituado en el centro hist…
$410,270
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Propiedad comercial 76 m² en Campione dItalia, Italia
Propiedad comercial 76 m²
Campione dItalia, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
El condominio ASTOR (donde se encuentra el apartamento) se encuentra en el centro de Campion…
$501,725
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Propiedad comercial 1 566 m² en Polpenazze del Garda, Italia
Propiedad comercial 1 566 m²
Polpenazze del Garda, Italia
Habitaciones 24
Dormitorios 7
Área 1 566 m²
The historic building in the centre of Polpenazze del Garda is an ideal solution for those w…
$2,14M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Bedizzole, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Bedizzole, Italia
Habitaciones 14
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 12
Área 1 000 m²
En un antiguo pueblo que data de 1300, en el interior inmediato de Garda, impregnado por el…
$2,41M
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Almacén 849 m² en Carlazzo, Italia
Almacén 849 m²
Carlazzo, Italia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 849 m²
We offer a building with an artisan, commercial and residential use for what concerns the fi…
$1,48M
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