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Locales comerciales en venta en Marcas, Italia

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21 propiedad total found
Propiedad comercial 140 m² en Massa Fermana, Italia
Propiedad comercial 140 m²
Massa Fermana, Italia
Habitaciones 8
Área 140 m²
Número de referencia: N578Nombre de la propiedad: Casa Tibu IIUbicación: en el paísCiudad / …
$58,131
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Propiedad comercial 140 m² en Monte Vidon Corrado, Italia
Propiedad comercial 140 m²
Monte Vidon Corrado, Italia
Área 140 m²
Vivienda en las afueras de la plaza del pueblo de 82 metros cuadrados (posibilidad de compra…
Precio en demanda
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Hotel 550 m² en Lapedona, Italia
Hotel 550 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 16
Área 550 m²
El edificio está en tres niveles por unos 550 metros cuadrados con apartamentos, bodegas de …
Precio en demanda
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TekceTekce
Propiedad comercial 350 m² en San Ginesio, Italia
Propiedad comercial 350 m²
San Ginesio, Italia
Área 350 m²
En una hermosa posición panorámica en las afueras del pueblo, Este alojamiento está en excel…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 200 m² en Caldarola, Italia
Propiedad comercial 200 m²
Caldarola, Italia
Área 200 m²
Restaurante típico con cocina doble habitación equipada en un edificio histórico a lo largo …
Precio en demanda
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Hotel en Pesaro, Italia
Hotel
Pesaro, Italia
Habitaciones 115
Hotel de cuatro estrellas frente al mar con 115 habitaciones, restaurante, sala de conferencias, etc
Precio en demanda
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Propiedad comercial 10 000 m² en San Benedetto del Tronto, Italia
Propiedad comercial 10 000 m²
San Benedetto del Tronto, Italia
Área 10 000 m²
Casa rural con vistas al mar para renovar en dos niveles más ático 190 metros cuadrados prim…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 900 m² en Acquasanta Terme, Italia
Propiedad comercial 900 m²
Acquasanta Terme, Italia
Habitaciones 34
Área 900 m²
Número de referencia: N1008Nombre de la propiedad: Casa PeregrinoUbicación: en el puebloCiud…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 160 m² en Macerata, Italia
Propiedad comercial 160 m²
Macerata, Italia
Habitaciones 6
Área 160 m²
Amplio apartamento ahora utilizado como consultorio médico en el primer piso de un edificio …
$290,656
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Propiedad comercial 4 300 m² en Ancona, Italia
Propiedad comercial 4 300 m²
Ancona, Italia
Habitaciones 64
Área 4 300 m²
La estructura del castillo prestigioso se remonta a la Edad Media
Precio en demanda
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Propiedad comercial 600 m² en Montappone, Italia
Propiedad comercial 600 m²
Montappone, Italia
Habitaciones 21
Área 600 m²
Gran granja en renovación (fondos del terremoto) con la construcción de 5 nuevos apartamento…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 500 m² en San Severino Marche, Italia
Propiedad comercial 500 m²
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 9
Área 500 m²
Centro médico dentro de un centro comercial Varias disciplinas ya operativas y otras en la a…
Precio en demanda
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Hotel 700 m² en Lapedona, Italia
Hotel 700 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 23
Área 700 m²
Casa de campo con vistas al mar en dos niveles para más de 700 m2. Restaurante zona de cocin…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 1 000 m² en Montappone, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Montappone, Italia
Habitaciones 23
Área 1 000 m²
Vivienda unifamiliar parcialmente inacabada en varios niveles por más de 1.000 m2. En la pla…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 170 m² en Camerino, Italia
Propiedad comercial 170 m²
Camerino, Italia
Habitaciones 7
Área 170 m²
Casa asociada a ser completamente recuperada situada en un pueblo aislado de montaña a más d…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 250 m² en San Severino Marche, Italia
Propiedad comercial 250 m²
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 9
Área 250 m²
Número de referencia: N602Nombre de la propiedad: Casa Chigi IIUbicación: en el paísCiudad /…
$58,131
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Propiedad comercial 200 m² en Monte Vidon Corrado, Italia
Propiedad comercial 200 m²
Monte Vidon Corrado, Italia
Área 200 m²
Recientemente construido almacén artesanal con H=6 m en una estructura prefabricada. Superfi…
$232,525
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Hotel 600 m² en Borgo Pintura, Italia
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 16
Área 600 m²
Número de referencia: N663 ( R )Nombre de la propiedad: Casa RotondoUbicación: en el puebloC…
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Propiedad comercial 240 m² en Urbisaglia, Italia
Propiedad comercial 240 m²
Urbisaglia, Italia
Área 240 m²
Terreno de 3.600 metros cuadrados con porción construida del edificio de 240 metros cuadrado…
Precio en demanda
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Hotel 2 000 m² en Gradara, Italia
Hotel 2 000 m²
Gradara, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
BG-181115. Uникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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Hotel 3 000 m² en Porto Recanati, Italia
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 55
Área 3 000 m²
Hotel de 38 habitaciones con dos escaleras de restaurante y 5000 metros cuadrados de zona pa…
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