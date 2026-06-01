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Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent

Ra'anana, Israel
de
$1,21M
1/6/26
$1,21M
31/5/26
$1,20M
;
7
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ID: 37102
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

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Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana Un apartamento que se distingue por lo que casi ya no se encuentra: muy grandes volúmenes interiores y una terraza de 13 m2 para ampliar el salón diario. Situado en el cuarto piso de un edificio renovado hace dos años, el apartamento es completamente nuevo y disponible inmediatamente. El amplio salón y la generosa suite parental ofrecen un verdadero sentido del espacio y la comodidad desde la entrada. Borohov Street, central y buscada, permite un estilo de vida a pie: tiendas, escuelas y servicios en las inmediaciones. ✔️ Apartamento nuevo ✔️ Edificio renovado ✔️ Terraza 13 m2 ✔️ Volumen excepcional ✔️ Aparcamiento robótico seguro Un bien para los compradores que prefieren espacio, centralidad y calidad de vida, más que vista. Para visitar.

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Ra'anana, Israel
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