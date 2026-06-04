Barrio residencial Centre ville face au parc pour famille religieuse

Este apartamento de 5 habitaciones situado en Opsterland Street ofrece 130 m2 de espacio habitable, así como una terraza Soukka de 12 m2 con vistas abiertas al pequeño parque. Situado en la 4a planta, el apartamento goza de un ambiente agradable y verde en el corazón de la ciudad. ✔️ Fregadero doble ✔️ 2 hornos ✔️ Soukka Terrace ✔️ Vista abierta ✔️ 1 estacionamiento ✔️ Miklat en la planta baja ✔️ Cerca de sinagogas, escuelas y servicios Un apartamento cómodo y funcional, ideal para una agradable vida familiar en una zona buscada de Raanana.