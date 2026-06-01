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Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Ra'anana, Israel
de
$3,88M
1/6/26
$3,88M
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ID: 37099
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Herzl

Sobre el complejo

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Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Muy grande sala de estar 5 m techo alto. amplia terraza desde el salón y comedor. Cocina moderna con ilot. Parquet en las habitaciones. En la planta de la piscina y amplia terraza. Mamad /2 plazas de aparcamiento.

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Ra'anana, Israel
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