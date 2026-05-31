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Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad

Ra'anana, Israel
de
$3,58M
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ID: 37533
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Atidim

Sobre el complejo

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4 habitaciones totalmente renovadas, de lujo y absoluta comodidad. Situado en el sexto piso de 7, este apartamento goza de un brillo natural excepcional y una vista totalmente sin obstáculos de un entorno residencial tranquilo. Superficie genética: 117 m2 optimizado. Soccah terraza de unos 14 m2 para sus momentos de relax. Espacio nocturno: Hermosa suite principal con baño privado con ducha. Cocina: Nuevo, moderno y listo para usar. Seguridad: Mamad (habitación fuerte) integrada. Servicios: Ascensor y plaza de aparcamiento privado. Beneficios: Renovación de sabores, no hay trabajo que planificar. Una rara oportunidad en el mercado actual. Esta propiedad combina la efervescencia del centro de la ciudad con la tranquilidad de una vista sin obstáculos de las villas circundantes. Ideal para una familia o una inversión de calidad.

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Ra'anana, Israel
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