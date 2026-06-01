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Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana

Ra'anana, Israel
de
$4,29M
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5
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ID: 37123
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

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Bonito jardín de 4 habitaciones con amplio dormitorio principal y jardín. 2 baños, Cocina Semel, mamá y aparcamiento estándar. Gran bodega incluida. Jardín al oeste agradable y tranquilo. Situado en el tranquilo centro de la ciudad, Sinagoga Shifte al lado.

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Ra'anana, Israel
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