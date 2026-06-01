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Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove

Ra'anana, Israel
de
$1,27M
1/6/26
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ID: 37111
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Atidim

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Bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente colocado. Cerca de todas las tiendas y transporte. Muy espacioso. 130 m2 neto. Beneficio de 2 pequeñas terrazas. Mamad y estacionamiento. Completamente renovado. Inversión.

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Ra'anana, Israel
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