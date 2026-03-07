  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Givat Shmuel, Israel

Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
$806,949
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. 50m2+15m2 terraza Residencia Premium: Aparta…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
$852,798
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
$1,14M
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Immobilier.co.il
