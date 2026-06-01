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Barrio residencial Centre ville belle terrasse

Ra'anana, Israel
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$3,99M
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ID: 37121
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Hafetz Haim, 19 Hafetz Haim Garden

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Nueva oportunidad en Raanana – Hafetz Haim Street Cerca de la escuela Yhavne, en una familia y buscaba ambiente. Apartamento 4 habitaciones, muy espacioso y agradable para vivir : ✔️ 120 m2 de superficie (160 m2 de arnona) ✔️ Hermosa terraza de 25 m2, ideal para la soucca ✔️ Gran espacio habitable ✔️ Mamad ✔️ 2 baños ✔️ 2 bodegas ✔️ 2 plazas de aparcamiento Un apartamento con volúmenes raros, bien situado, que ofrece una comodidad real de la vida diaria. ? Para más información o para organizar una visita, contáctenos

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Ra'anana, Israel
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