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Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

Ra'anana, Israel
de
$5,39M
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ID: 37115
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

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Edificio muy reciente de 6 plantas. Encantador dúplex de 5 habitaciones de 158 m2 neto (178 m2 bruto) y 3 baños. Terraza de 23 m2. Vista abierta. Buena cocina de anacardo. 4 habitaciones incluyendo mamá. Un verdadero loco en el centro. Nivel 1: sala de estar/comedor/cocina/mamada y baño. Nivel 2: 3 dormitorios y 2 baños.

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Ra'anana, Israel
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