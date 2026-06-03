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Barrio residencial Penthouse a louer

Ra'anana, Israel
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$12,500
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Barrio residencial Penthouse a louer
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ID: 37933
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Atidim

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✨ Alquiler – Ático con amplia terraza en Ra'anana ✨Situado en el oeste-central, Hanissim Street, este ático de 4 habitaciones ofrece un ambiente de vida agradable con un hermoso exterior y un verdadero sentido del espacio. ✔️ 4 piezas ✔️ Gran terraza de 80 m2 ✔️ Mamad ✔️ Aparcamiento ✔️ Ubicación agradable cerca de las comodidades Una propiedad luminosa y fácil de vivir, ideal para disfrutar al aire libre a diario. ? Disponible el 5 de agosto.

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Ra'anana, Israel
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