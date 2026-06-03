Barrio residencial Penthouse a louer

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✨ Alquiler – Ático con amplia terraza en Ra'anana ✨Situado en el oeste-central, Hanissim Street, este ático de 4 habitaciones ofrece un ambiente de vida agradable con un hermoso exterior y un verdadero sentido del espacio.
✔️ 4 piezas
✔️ Gran terraza de 80 m2
✔️ Mamad
✔️ Aparcamiento
✔️ Ubicación agradable cerca de las comodidades
Una propiedad luminosa y fácil de vivir, ideal para disfrutar al aire libre a diario.
? Disponible el 5 de agosto.
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
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