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Barrio residencial Rare a la location maison avec piscine

Ra'anana, Israel
de
$42,000
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Barrio residencial Rare a la location maison avec piscine
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ID: 37928
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Yaacob Hazan

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✨ Alquiler – Casa familiar con piscina al oeste de Ra'anana ✨Situado en una zona tranquila y buscada del oeste de Raanana, esta casa ofrece un ambiente de vida raro para una familia que busca espacio, comodidad y exterior. Construido en una parcela de 380 m2, la casa desarrolla unos 420 m2 construidos con bellos volúmenes y una verdadera separación de espacios vivos. ✔️ 8 piezas + mamada ✔️ 5 dormitorios ✔️ Estancia doble ✔️ Gran sótano ✔️ Piscina privada ✔️ Jardín agradable y fácil de vivir Una casa luminosa y funcional, ideal para una familia que desee disfrutar de un ambiente residencial buscado mientras permanece cerca de las comodidades.

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