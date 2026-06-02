Barrio residencial Rare a la location maison avec piscine

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✨ Alquiler – Casa familiar con piscina al oeste de Ra'anana ✨Situado en una zona tranquila y buscada del oeste de Raanana, esta casa ofrece un ambiente de vida raro para una familia que busca espacio, comodidad y exterior.
Construido en una parcela de 380 m2, la casa desarrolla unos 420 m2 construidos con bellos volúmenes y una verdadera separación de espacios vivos.
✔️ 8 piezas + mamada
✔️ 5 dormitorios
✔️ Estancia doble
✔️ Gran sótano
✔️ Piscina privada
✔️ Jardín agradable y fácil de vivir
Una casa luminosa y funcional, ideal para una familia que desee disfrutar de un ambiente residencial buscado mientras permanece cerca de las comodidades.
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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Plazo del préstamo, años
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