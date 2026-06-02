Barrio residencial Rare a la location maison avec piscine

✨ Alquiler – Casa familiar con piscina al oeste de Ra'anana ✨Situado en una zona tranquila y buscada del oeste de Raanana, esta casa ofrece un ambiente de vida raro para una familia que busca espacio, comodidad y exterior. Construido en una parcela de 380 m2, la casa desarrolla unos 420 m2 construidos con bellos volúmenes y una verdadera separación de espacios vivos. ✔️ 8 piezas + mamada ✔️ 5 dormitorios ✔️ Estancia doble ✔️ Gran sótano ✔️ Piscina privada ✔️ Jardín agradable y fácil de vivir Una casa luminosa y funcional, ideal para una familia que desee disfrutar de un ambiente residencial buscado mientras permanece cerca de las comodidades.