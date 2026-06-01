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Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Ra'anana, Israel
de
$1,99M
1/6/26
$1,99M
31/5/26
$1,98M
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3
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ID: 37106
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski

Sobre el complejo

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centro Raanana. Apartamento dúplex en la 3a y superior planta. Immense sala de estar. Atico apartamento con mucho encanto. Vista del parque. Calle de alta demanda. Aparcamiento.

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Ra'anana, Israel
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