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Barrio residencial Haut standing neuf vue sur la mer

Hadera, Israel
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ID: 38678
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
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Hadera, Israel
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