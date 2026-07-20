  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Investissement ideal mini penthouse

Barrio residencial Investissement ideal mini penthouse

Asdod, Israel
de
$495,280
;
2
Dejar una solicitud
ID: 38779
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Herzl

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,59M
Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
Netanya, Israel
de
$619,920
Barrio residencial Duplex penthouse proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,44M
Barrio residencial Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Netanya, Israel
de
$1,53M
Está viendo
Barrio residencial Investissement ideal mini penthouse
Asdod, Israel
de
$495,280
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Asdod, Israel
de
$1,706
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Mostrar todo Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Barrio residencial Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Asdod, Israel
de
$774,080
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Netanya, Israel
de
$783,920
Apartamento en venta en el centro de Netanya, cerca de Shuk, Mall y estación central de autobuses. Nuevo edificio con jardín exclusivo al edificio y sala de fiestas. 9a planta en 12, con 2 ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 113 m2 + 15 m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. Pre…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir