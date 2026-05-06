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Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35681
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol, 148 Lily Rose

Sobre el complejo

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Venta exclusiva En un nuevo programa inmobiliario firmado Carasso, entrega prevista en 2025 144 rue Ibn Gvirol Cerca del complejo y tranvía de Basilea. ¡Un magnífico apartamento funcional! ¡El séptimo piso! 2 ascensores en el edificio 55 m2 de espacio habitable, además de un lujoso balcón cubierto de 7,5 m2 que ofrece impresionantes vistas del mar y el oeste! 1 baño y 2 aseos Un espacio de almacenamiento privado de 5 m2 El apartamento, diseñado por un arquitecto, está totalmente amueblado y equipado (incluyendo electrodomésticos) con carpintería personalizada. Mucho almacenamiento. Una gran cocina con una elegante isla central. Un espacio de trabajo en la habitación. El edificio cuenta con un amplio y decorado hall de entrada, un jardín compartido con zonas de relajación y un magnífico paisaje, una sala de bicicletas y un moderno lavadero.

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Tel-Aviv, Israel
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