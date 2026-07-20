  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Petit et charmant 3 pieces ideal investissement

Barrio residencial Petit et charmant 3 pieces ideal investissement

Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38422
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKalir, 11

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Jerusalén, Israel
de
$882,320
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,08M
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Ascalón, Israel
de
$475,600
Barrio residencial Penthouse centre ville
Netanya, Israel
de
$1,15M
Está viendo
Barrio residencial Petit et charmant 3 pieces ideal investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israel
de
$5,41M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Mostrar todo Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat HaSharon, Israel
de
$2,59M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Mostrar todo Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra'anana, Israel
de
$1,80M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir