Barrio residencial Rare a jerusalem

Venta – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Encantadora casa familiar con jardín y construcción En la zona buscada de Armon Hanatsiv, descubra esta agradable casa en dou mishpahti de unos 140 m2, distribuida en dos niveles y ofreciendo un ambiente de vida luminoso y funcional. ? Planta baja Amplia sala de estar, cocina abierta y moderna, habitación individual y aseo de invitados ?️ Piso • 3 dormitorios (configuración original: 4 dormitorios), suite principal con baño, baño adicional ? Fuera. • Gran jardín cerrado, agradable y sin vis-à-vis • Plaza de aparcamiento privado ✨ Activo grave: Un edificio de 3 habitaciones, ideal para alquilar o espacio independiente. ? Precio solicitado: 5.500.000 NIS