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Barrio residencial Rare a jerusalem

Jerusalén, Israel
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ID: 37875
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Eliyahu Hakim, 28

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Venta – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Encantadora casa familiar con jardín y construcción En la zona buscada de Armon Hanatsiv, descubra esta agradable casa en dou mishpahti de unos 140 m2, distribuida en dos niveles y ofreciendo un ambiente de vida luminoso y funcional. ? Planta baja Amplia sala de estar, cocina abierta y moderna, habitación individual y aseo de invitados ?️ Piso • 3 dormitorios (configuración original: 4 dormitorios), suite principal con baño, baño adicional ? Fuera. • Gran jardín cerrado, agradable y sin vis-à-vis • Plaza de aparcamiento privado ✨ Activo grave: Un edificio de 3 habitaciones, ideal para alquilar o espacio independiente. ? Precio solicitado: 5.500.000 NIS

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