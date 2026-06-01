Barrio residencial Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park

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Exclusivamente en RE/MAX Hadera, una rara casa privada de 7 habitaciones en venta en el distrito de HaPark de Hadera, una zona tranquila y muy buscada!
Situación:
Esta casa única se encuentra al final de una hermosa calle residencial y tranquila, en el borde del distrito del Parque, muy agradable y solicitado, porque reciente, familia y verde...
Características:
- Casa de 6 + 1 habitaciones,
- Unos 180 m2 en una parcela de 250 m2,
- Gran salón, particularmente espacioso con techo alto,
- Buen comedor, adecuado para gran recepción!
- cocina kosher,
- XXL suite principal, con parquet y baño,
- Mamad (habitación segura) en la planta baja,
- Gran jardín tranquilo con una hermosa terraza!
- Sala separada que se puede utilizar como bodega o oficina,
- Aire acondicionado individual,
- ¡Entra!
¡Todo lo que tienes que hacer es entrar y caer bajo el hechizo!
Precio: 4.790.000
Ra'hel 'Haya Benguigui
RE/MAX Hadera
Licencia No 313736
054-22-64-689
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
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