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Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36946
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 4

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¡Venta! Único ático dúplex en un edificio boutique recientemente conservado Pitch of choice, cerca de Shenkin Street, en el corazón de Tel Aviv La nueva línea de tranvía está a sólo 2 minutos a pie 140 m2 de espacio habitable 80 m2 de azotea privada Situado en un edificio raro y arquitectónico Original: 4 dormitorios + 2 baños Configuración actual: 3 dormitorios 2 baños 1 aseo adicional arriba Gran suite parental creada combinando dos piezas Un nuevo parque público estará justo frente al edificio Celular : 2 bodegas Precio: 10.900,000 libras esterlinas

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Tel-Aviv, Israel
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