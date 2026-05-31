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Barrio residencial A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat

Tel-Aviv, Israel
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$1,38M
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ID: 37673
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehuda HaLevi, 77

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En venta, apartamento de 2 habitaciones situado en una zona central y solicitada de Tel Aviv, cerca de tiendas, cafés y transporte. Apartamento de 50 m2 en la 2a planta (alto 2a planta) en un edificio reciente de unos 5 años. El apartamento incluye un dormitorio seguro (mamad), un salón luminoso y un diseño funcional. Tiene una terraza de 27,5 m2 L que ofrece un espacio exterior real. Dos orientaciones (West y Sur) proporcionan un excelente brillo. Una plaza de aparcamiento completa la propiedad. El entorno es dinámico, residencial y apreciado por su calidad de vida e inversión. Precio solicitado: 3.900.000.

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Tel-Aviv, Israel
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