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Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse

Bat Yam, Israel
de
$1,78M
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ID: 37686
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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En un moderno Bat Yam torre de pie 5 piezas incluyendo 1 mamada Zona de estar 131m2 Terraza 14m2 En la planta 20 de una torre de lujo 2 plazas de aparcamiento 1 sótano

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Bat Yam, Israel
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