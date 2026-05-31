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Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Jerusalén, Israel
de
$3,37M
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9
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ID: 37774
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Maale Zeev, 9

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En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh. En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat. Planta baja dúplex con espacios generosos, 179m2 interior y 80m2 jardín privado: excepcional sala de estar con un gran salón y una triple exposición, 3 amplios dormitorios (incluyendo suite principal y mamá) con posibilidad de una cuarta. Servicios lujosos como calefacción por suelo radiante y aire acondicionado Mitsubishi. 2 plazas privadas de aparcamiento subterráneo y bodega adjunta. Ubicación conveniente a sólo 5 minutos a pie de Katamon Shtibleh.

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Jerusalén, Israel
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