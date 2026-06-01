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Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Tel-Aviv, Israel
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$5,89M
1/6/26
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ID: 36958
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahmani, 31

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En venta – Tour Meier, Tel-Aviv Descubre un apartamento excepcional en el prestigioso Tour Meir, símbolo de lujo en el corazón de Tel Aviv. Un ambiente de vida incomparable que combina comodidad, elegancia y servicios de alta gama. Características principales: Superficie: 148 m2 + 12 m2 de terraza Piso 30 – vista panorámica abierta, orientación sureste 4 habitaciones amplias y luminosas Aparcamiento privado y bodega Residencia por 3 meses – apartamento en venta Beneficios de la residencia: Piscina, gimnasio, sauna, hammam, Jacuzzi, billar Bodega en el edificio Seguridad 24 horas Precio solicitado: 16.550.000 Honorarios del Organismo: 2% + IVA Premium Real Estate Número de licencia : 31928721

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Tel-Aviv, Israel
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