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Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Tel-Aviv, Israel
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$1,40M
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ID: 37851
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herzl, 106

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calle Herzl en el centro del distrito de Florentine, apartamento de 3 habitaciones de 80m2 con balcón en la primera planta con ascensor, muy bonita altura bajo techos cerca de 3m, Superb potencial, cerca de todos los cafés y restaurantes. BEL INVESTMENT to be TAKEN

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Tel-Aviv, Israel
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