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Barrio residencial Du 3 pieces au penthouse avec prix de pre vente et conditions de paiement sans precedent

Netivot, Israel
de
$518,300
2/6/26
$518,300
1/6/26
$519,760
31/5/26
$518,300
;
10
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ID: 37272
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Shivtei Israel

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Nuevo programa en el nuevo barrio de Netivot Condiciones de pago pendientes 3 años de construcción Sin indexación Nuevo programa: 15% en la firma 85% antes de que las llaves sean entregadas!!! En el corazón del floreciente barrio de Maalot HaNahal en Netivot, descubra el nuevo proyecto residencial en comercialización. Un conjunto de viviendas, distribuidas sobre cuatro parcelas en un ambiente armonioso y verde. El proyecto ofrece apartamentos en una amplia gama de configuraciones: Apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, planta baja, así como suntuosos áticos, algunos con piscina privada. Bodega privada para cada alojamiento, bicicletas y paseos, y espacios comunes diseñados para promover la vida comunitaria. 3 piezas de 1.260.000 NIS !!! 4 piezas de 1.460.000 NIS 5 piezas de 1.630.000 NIS

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