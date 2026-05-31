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Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$2,31M
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ID: 37873
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Heil HaHimush

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Venta – Chalet espacioso en el distrito de Neve Hof, Rishon LeZion Ubicación ideal, cerca del mar. Propiedad única con jardín y piscina privada, ideal para vivir, invertir o como pie a tierra. Rara en el mercado y captar rápidamente. Características de la propiedad: • 5 habitaciones principales • 2 baños • 275 m2 construidos • 400 m2 de terreno • Unidad de vivienda independiente con entrada independiente (2.5 habitaciones adicionales) • Ideal para ingresos extras – actualmente alquilados • Piscina privada • Mamad (habitación segura) Instalaciones cercanas: • Cerca de la playa • Tiendas, restaurantes y cafeterías • Parques y zonas verdes • Escuelas y servicios esenciales • Transporte público accesible • Barrio tranquilo, seguro y agradable

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Rishon LeZion, Israel
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