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Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem

Jerusalén, Israel
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$10,65M
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9
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ID: 37639
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh

Sobre el complejo

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Yismach Melech Street, en Kfar David, suntuoso ático bañado en luz. Immense salón, 250 m2 terraza con vistas simplemente espectaculares del casco antiguo y sus murallas. Gran comedor, cocina moderna abierta, 3 suites. Casa inteligente, 2 plazas de aparcamiento privado y bodega.

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