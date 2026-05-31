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Barrio residencial Studio luxueux pour une personne

Jerusalén, Israel
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ID: 37598
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Estudio lujoso para una persona 1 y media habitación 25 m2 1 balcón Primera planta Totalmente amueblado Renovado El alquiler incluye todos los cargos (arnona, agua, electricidad e Internet) Oferta excepcional para apoderarse rápidamente

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Jerusalén, Israel
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