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Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37843
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Basel

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En un nuevo edificio, muy bonito apartamento con una superficie de 85m2 Consta de 3 habitaciones, 2 dormitorios incluyendo una mamada (cuarto de seguridad) Baño grande 5a planta Ascensor Hermosa vista de Basel Street Muy tranquilo y muy brillante Orientación Sur NO A MISR

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