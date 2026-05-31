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Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer

Bat Yam, Israel
de
$1,49M
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ID: 37536
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

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Hermosas 5 habitaciones en el Parque Ayam de Bat Yam cerca de Rishon LeZion. Vista completa al mar! Cerca de todas las tiendas, club de campo, escuelas, restaurantes y playa. A pocos minutos del tranvía.

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Bat Yam, Israel
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