  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Sublime appartement darchitecte

Barrio residencial Sublime appartement darchitecte

Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37398
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 35

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excepcional apartamento en una calle tranquila y verde, a 70 metros del bulevar Rothschild. Producto raro.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Ascalón, Israel
de
$543,150
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,72M
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,26M
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,85M
Está viendo
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$15,40M
Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha Entrega prevista : Febrero 2027 Tipologías disponibles Apartament…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,01M
4 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral de Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,44M
Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / precio ratio Piscina y gimnasio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir