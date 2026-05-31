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Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
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ID: 37706
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Dúplex único y tranquilo, con una vista clara y verde del casco antiguo y el nuevo pueblo. Techos altos. Planta 1: amplio salón, cocina, comedor, dormitorio y baño. Planta 2: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal, 2 baños, gran espacio de oficina. Superficie: 180 m2 6 piezas Terrazas : 65 m2 (la gran terraza es cachère para Souccot) Calentador de agua solar Aire acondicionado Calefacción Parcialmente terrestre No hay aparcamiento Situado en la segunda planta, unos 20 pasos

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