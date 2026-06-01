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Barrio residencial Superbe cottage

Tel Mond, Israel
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$4,69M
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6
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ID: 37420
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Tel Mond
  • Dirección
    HaDekel

Sobre el complejo

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En el corazón de los barrios chic entre Netanya y Raanana, central y pastoral. Cottage 5.5 habitaciones, completamente renovado! Gran jardín, tranquilo en la espalda. Terreno de unos 230 m2, construido 150 m2. Miklat privado.

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Tel Mond, Israel
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