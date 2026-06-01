  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
1/6/26
$2,95M
31/5/26
$2,95M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 37108
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tashah, 14

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Edificio y apartamento de 4 habitaciones nuevas. situado en la segunda planta muy luminoso con orientación suroeste. Impasse cerca del kikar hamedina

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$712,000
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$598,080
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$854,400
Está viendo
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$12,00M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$890,000
Renovado 3 ambiente apartamento 70m2 - Bayit Vegan Jerusalem En la segunda planta, exposición este-oeste Salón, comedor, cocina 2 dormitorios, 1 ducha, 2 aseos Aire acondicionado, vajilla, parrilla, puerta blindada 1 estacionamiento Renovado hace 2 años Precio: 2 500 000 (Este precio no incl…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,70M
Apartamento en venta – Tel Aviv (Pequeña calle entre Sderot Chen y Dizengoff) Precio: NIS 7.590,000 Situado en un nuevo y moderno edificio boutique con sólo 5 residentes, este lujoso apartamento ofrece una combinación ideal de comodidad, privacidad y diseño contemporáneo, en el corazón de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir