Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

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Apartamentos en Kadima
Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing
En el corazón de Kadima, una de las localidades más buscadas y cualitativas de Sharon, descubre un proyecto exclusivo compuesto por sólo 16 casas de campo de prestigio.
Kadima seduce por su entorno de vida excepcional, combinando tranquilidad residencial, ambiente verde y proximidad inmediata a las principales carreteras del centro de Israel. Famosa por su población de calidad, escuelas de alto rendimiento y ambiente familiar, Kadima es ahora una de las direcciones más populares para las familias que desean disfrutar de un ambiente de vida de alta calidad mientras se alojan a pocos minutos de Netanya, Ra'anana, Herzliya y Tel-Aviv.
Este proyecto es llevado a cabo por un reconocido constructor, especialista en la construcción de prestigiosas villas, gozando de una sólida reputación por la calidad de sus logros, sus acabados irreprochables y su atención al detalle.
Villas diseñadas para absoluta comodidad
Cada villa ha sido diseñada para ofrecer volúmenes generosos, funcionalidad perfecta y un nivel particularmente alto de servicios.
sótano acolchado:
• Espacio independiente ideal para un estudio
• Salón
• Sala
• Muchas instalaciones (oficina, sala de juegos, alojamiento independiente, espacio para invitados)
Planta baja:
• Gran salón luminoso
• Cocina americana contemporánea
• Acceso directo al jardín privado
• Piscina privada
• Espacios de recepción elegantes y funcionales
Piso:
• 4 amplias habitaciones
• Suite parental de alta gama
• Baños modernos
• comodidad óptima para toda la familia
Servicios de alto nivel
Las villas se beneficiarán de materiales nobles, comodidades modernas y acabados premium que cumplan con los estándares más exigentes del mercado inmobiliario israelí.
Cuadro
• Inicio del trabajo : Septiembre 2026
• Período de construcción: 24 meses
• Entrega prevista: Septiembre 2028
Un proyecto raro dirigido a una clientela que busca exclusividad, espacio y calidad de vida en uno de los sectores más buscados de Sharon.
Localización en el mapa
Kadima, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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