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Barrio residencial Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Ascalón, Israel
de
$1,51M
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5
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ID: 37484
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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Planta baja 5 habitaciones con 2 plazas de aparcamiento y una bodega

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Ascalón, Israel
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