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Barrio residencial Nouveau projet a katamon jerusalem

Jerusalén, Israel
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$1,88M
1/6/26
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ID: 37284
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mehalkei HaMayim, 21

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Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canyon Hadar, cerca de Emek Refaim. Edificio de siete plantas disponible en marzo de 2026. Pinoui/binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunicador. Apartamentos de 4 habitaciones, planta baja de jardín: 131 m2 y 28 m2 de jardín a 5,270,000 sh, 4 habitaciones 113 m2 y 35 m2 de jardín a 4,720.000 sh. Los precios están sujetos a cambios y no incluyen nuestras tarifas de agencia que son 2% excluyendo los impuestos. Para más información o para organizar una visita.

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Jerusalén, Israel
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