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Barrio residencial Appartement 4 pieces a vendre en deuxieme ligne de mer a bat yam quartier haatsmaout

Bat Yam, Israel
de
$2,45M
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ID: 37644
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Kdoshei Kahir

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Situado en una zona buscada de Bat Yam, cerca del mar, tranvía, tiendas, sinagogas, Parque infantil y Avenida Ha'atsmaout, Este apartamento ofrece un ambiente de vida ideal entre dinamismo urbano y ambiente familiar. El apartamento desarrolla una superficie de 95 m2 habitables, completado por un balcón de 12 m2. Consta de 4 habitaciones, incluyendo una mamada particularmente espaciosa (habitación segura), una suite principal con cuarto de ducha y aseo, así como un gran baño con bañera. El salón, luminoso y situado en la fachada, disfruta de una exposición al este. La propiedad también incluye una plaza de aparcamiento y una entrada inmediata.

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Bat Yam, Israel
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