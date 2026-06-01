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Barrio residencial Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana

Ra'anana, Israel
de
$5,39M
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ID: 37452
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaYovel, 28 26

Sobre el complejo

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Magnífico ático dúplex de 5 habitaciones en el centro de Ra'anana. Propiedad excepcional idealmente situada cerca de escuelas y tiendas. Excepcional terraza de 25 m2 con vista abierta. Aire acondicionado, doble acristalamiento, mamada, puerta blindada, ascensor Shabat.

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Ra'anana, Israel
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