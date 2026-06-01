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Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer

Herzliya, Israel
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1/6/26
$2,38M
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ID: 37092
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Zamenhof

Sobre el complejo

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casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Un potencial de restauración .gran potencial . posibilidad de ampliación y construir una piscina. la casa se encuentra en un callejón sin salida cerca de la Ruta 2.

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Herzliya, Israel
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