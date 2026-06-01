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Barrio residencial Holyland beit vagan

Jerusalén, Israel
de
$1,46M
1/6/26
$1,46M
31/5/26
$1,46M
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13
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ID: 37148
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

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En el corazón de Beit Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de las 3 habitaciones al ático y planta baja.

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Jerusalén, Israel
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