  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
de
$3,56M
1/6/26
$3,56M
31/5/26
$3,55M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36960
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento de techo / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 habitaciones - 4a planta en 4 Venta directamente por el propietario, en el corazón de Tel Aviv, en una calle tranquila y buscada: un apartamento duplex de 5 habitaciones. 115 m2 construidos + 65 m2 terraza. Un apartamento excelente y luminoso, cerca de los lugares más populares de la ciudad mientras se mantiene tranquilo y familiar. Situado en el cuarto y último piso, sólo apartamento en el piso. Vista urbana desde la azotea. Características adicionales: Mamad (habitación segura) Aparcamiento subterráneo Cueva subterránea Aire acondicionado central 3 baños / aseos Ventanas de doble acristalamiento Persianas eléctricas en todo el apartamento

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,00M
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$4,59M
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$3,40M
Barrio residencial Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$2,80M
Está viendo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$3,56M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces
Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces
Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces
Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces
Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces
Mostrar todo Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces
Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces
Ascalón, Israel
de
$765,400
Planta baja 4 habitaciones con un amplio jardín orientado al oeste. Pequeño edificio de 4 plantas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Mostrar todo Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Israel
de
$2,29M
El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera le presenta un excepcional apartamento de 4 habitaciones en el corazón del parque Hadera! Sus características: - Área de 105 m2 - 17a planta de 19 - Magnífica terraza de 40 m2 - Vista completa del Ecopark - Un amplio y luminoso salón - Una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$4,38M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a poco…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir